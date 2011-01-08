-SİVOK: "TAKIMI YILDIZLAR OLUŞTURMAZ" BELEK (A.A) - 08.01.2011 - Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Tomas Sivok, siyah-beyazlı ekibin hücum futboluna yönelik yeni yapılanmasının savunmanın yükünü daha da artıracağını ancak iyi bir takım olarak üstesinden gelebileceklerini söyledi. Sivok, Gloria Otel'in konferans merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcuların bir takım için önemli olduğunu ancak savunmada sorun yaşanabileceği yönündeki soruya çek futbolcu şu yanıtı verdi: ''Takımı yıldızlar oluşturmaz, oyuncular oluşturur. Şunu da söyleyebilirim; geldikleri andan itibaren tanıdığım kadarıyla, yıldızlarımızın hepsi de aslında geldikleri takımda takım oyuncuları olduklarını çok güzel göstermiş, takımın parçası olmuş oyuncular. Elbette hücumda bu yıldızlarla beraber çok daha güçlü ve etkiniz. Savunmada geçmişe oranla daha çok zorlanabileceğimizi söyleyebilirim. Ama bunun sebebi, bu yıldızların savunmaya yardım etmemesi değil, takımımızın da artık daha hücuma yönelik oynayacak olmasıdır. Bunu becerebileceğimize, savunmadaki problemlerimizi giderebileceğimize yüzde yüz eminim. Takımımızdaki hava çok iyi. Takım olma yolunda çok önemli adımlar atıyoruz, bu güçlü yıldızlarımızla beraber.'' -''KENDİMİ YENİ TRANSFER GİBİ HİSSEDİYORUM''- Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olduğunu anımsatan Sivok, ''Kamp tam olması gerektiği gibi geçiyor. Yeni oyuncular, transferler var ve takıma katkılarını görüyoruz. Ben de şu anda kendimi yeni transfer gibi hissediyorum. Uzun süredir takımdan ayrıydım. Şu anda kendimi yepyeni bir atmosferde gibi hissediyorum'' diye konuştu. Yeni transferlere zaman vermek gerektiğini, her zaman yeni bir ülkeye ve oyun sistemine alışmanın zaman aldığını kaydeden Beşiktaşlı futbolcu, ''Üçünün de ne kadar iyi oyuncular olduklarını biliyoruz'' dedi. -ZAPATOCNY'NİN SPARTA PRAG'A GİTMESİ- Zapatocny'nin Sparta Prag'a transfer olmasının kendisini sevindirdiğini kaydeden Sivok, ''Bir Sparta Praglı olarak o kadar iyi bir oyuncunun takımımı güçlendirmesi beni mutlu etti'' ifadesini kullandı. Kendisinin de bir gün Sparta Prag'a gidip gitmeyeceği sorusu üzerine Beşiktaşlı futbolcu, ''Kim bilir, belki oraya dönebilirim. Beşiktaş'ta her zaman çok mutluyum, kendimi evimde hissediyorum. Uzun süreler burada oynamak istiyorum'' yanıtını verdi. -''DÜNYANIN SONU DEĞİLDİ...''- Tomas Sivok, sakatlığı nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalacak olması nedeniyle sözleşmesi dondurulduğu zaman neler hissettiği sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Bir kere dünyanın sonu gibi hissetmedim. Daha önceden de yaşadığım tecrübeli olduğum bir sakatlıktı. Serdal Bey sözleşmemin dondurulmasından sonra tekrar bu takıma döneceğimi ve bu takımın parçası olduğumu hissettirdi. Diğer dizimde de yaşadığım için bu sakatlığın gidişatının nasıl olacağını biliyordum. Beni biraz daha iyi tanısanız, bu gibi sıkıntıların beni yıldırmayacağını daha iyi anlarsınız. Hayatımda bu gibi zorlukları çok yaşadım, hep geri dönmesini bildim. Dizimi mükemmel hissediyorum. Sadece biraz daha pratik yapmaya, maç yapmaya ihtiyacım var.'' Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki hedefinin ne olacağı sorulan Sivok, ''Takım olarak ilk hedefimiz önümüzdeki maçları teker teker kazanmak olmalı. Yolun sonuna bakmadan kazanmalıyız. Trabzonspor puan olarak önümüzde. Biz bir galibiyet serisine başladığımızda onlar da puan kaybına başladığında ne olacağını kimse bilemez. 3 kulvarda da hedefimiz bütün maçları teker teker kazanmak olmalı'' ifadelerini kullandı. Sivok, kendisi göstereceğine inandığını belirterek, ''Takımda yerim olacaktır'' dedi. -ERSAN GÜLÜM DEĞERLENDİRMESİ- Sivasspor ile yapılan hazırlık maçında yan yana oynadığı Ersan Gülüm'ü değerlendiren Sivok, ''Bir kere hızlı bir oyuncu, Avrupa tarzında bir oyuncu. Taktik bilgisi hiç fena değil. Aynı zamanda sol ayaklı bir oyuncu. Sol ayağını kullanmayı bilen stoperi zor bulursunuz. Kalitesini de gösterdi. Dün ilk kez beraber oynadık ve zorlanmadık. Takımın sürekli oynayan oyuncularından birisi olması hiç kimseyi şaşırtmamalı'' şeklinde konuştu. Bir soru üzerine sadece Quaresma ile değil bütün futbolcularla arasının iyi olduğunu belirten Sivok, ''Takımda işler yolunda gitse de gitmese de sahadaki havanın olumlu olması lazım ki o zaman takımda insanların birbirini sevmesini sağlayabilirsiniz'' dedi.