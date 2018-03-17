Sivillere tanınan yıllık mermi hakkı 5 katına çıkarıldı!

Sivil vatandaşlara tanınan ve yıllık 200 adet olan mermi kullanım (istihkak) hakkı, 1000 mermiye çıkarıldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın ateşli silahlar ve av silahı bayilerine gönderdiği 14 Mart 2018 tarihli genelgede 200 adet mermi alma hakkının 1000 adede çıkartıldığı belirtildi.

14 Mart'tan itibaren geçerlilik kazanan genelge ile sivillere daha fazla mermi alabilme hakkı doğdu. Ancak 1000 adet merminin toplu şekilde mi verileceği yoksa belirli aralıklarla istenilen kadar mı alınacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.