Siviller Sirte'yi terk ediyor!

T24

Araçlarını alabildikleri kadar eşya ile doldurup yola çıkan kent sakinleri, Sirte'den çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:Geçici yönetime bağlı güçler, sivillere kenti terketme şansı vermek için ilan ettikleri ateşkesi sürdürdüklerini, bunun ardından nihai saldırının geleceğini söylüyor.Kent sakinlerinden Ahmet Hüseyin, bombardıman yüzünden evlerinden çıkamadıklarını söylüyor.Ali adında bir Sirteli de NATO2nun rastgele bombardıman yaptığını ve sık sık sivil binaları vurduğunu kaydediyor.NATO, Kaddafi'ye sadık savaşçıların meskûn alanlarda üslendiğini, halkın bu şekilde tehlikeye atıldığını kaydetti.Gerek NATO Sözcüsü gerekse Kızılhaç yetkilileri, bölgede içme suyu, gıda ve ilacın hızla azaldığını kaydetti.Uluslararası yetkililer, yaklaşık 200 bin sivilin Sirte ve Beni Velid'deki çatışmaların ortasında kaldığını, durumlarının endişe verici olduğunu söylüyor.Özellikle su sıkıntısının bulaşıcı hastalıkların artmasına yol açtığı haber veriliyor.Kent sakinlerinden Saraç el Tuveyş Sirte'yi terkederken durumlarını "Yiyecek yok, elektrik yok. Sırf ekmek yiyorduk." sözleri ile özetledi.Trablus'un 450 km güneydoğusundaki Sirte, Kaddafi'nin memleketi ve en çok destek gördüğü bölgelerin başında geliyor.Geçiş yönetimine bağlı savaşçılar Sirte ile 250 km kadar batısındaki Beni Velid'e saldırılarını yoğunlaştırdı.Libya'yı asla terketmeyeceğini söyleyen Muammer Kaddafi'nin de, bu iki kentten birinde olabileceği düşünülüyor.Bir ay kadar önce başkent Trablus'a girerek Kaddafi yönetimine son veren Ulusal Geçiş Konseyi ise Sirte'yi ele geçirmeleri için sadece biraz daha zaman gerektiğini belirtiyor.Özellikle keskin nişancılar, kentte ilerlemeye çalışan Geçiş Konseyi'ne bağlı kuvvetler için ciddi bir sorun yaratıyor.Tanklar, silahlandırılmış cip ve kamyonetler yüksek binalardan açılan ateşe hedef oluyor.Kaddafi'ye en sadık birimler ile çok sayıda paralı askerin bazılarının ölünceye kadar savaşmaya kararlı oldukları belirtiliyor.Geçici yönetime bağlı komutanlar NATO'dan kendilerine daha fazla hava desteği verilmesini isterken; NATO sözcüleri operasyonların hız kesmediğini, ittifaka ait uçakların son günlerde günde 100'er sorti yaptığını söyledi.