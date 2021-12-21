68 kadın örgütünden Aysel Tuğluk için çağrı: Tedavisi için bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerekiyor

Sivil toplum kuruluşları 2016 yılından beri cezaevinde bulunan ve hafıza kaybı yaşadığı belirtilen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un tahliye edilmesi için çağrı yaptı.

68 imzacının yaptığı ortak açıklamada, "Aralık 2016’dan bu yana Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde mahpus bulunan Kürt siyasetçilerinden biri de Aysel Tuğluk. Tuğluk, Kürt siyasi parti tarihinde eş genel başkanlık yapmış ilk kadındır ve eş genel başkanı olduğu Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılmasıyla siyaset yasağı getirilen, tek kadın milletvekilidir. Aynı zamanda hukukçudur, insan hakları savunucusudur ve de tüm hayatını Kürtlerin onurlu bir barışla sonlanacak özgürlük ve eşitlik mücadelesine adamış bir siyasetçidir. Verdiği emekler, yürüttüğü mücadele, kendisini adadığı yaşamdaki duruşu, yakın dönem siyasi tarihimizde derin izler bırakmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herkesin bildiği gibi, annesinin cenazesine yapılan ırkçı saldırı ve gayriinsani tutuma tanıklık etmiş ve yaşadıkları, hafızasında onulmaz hasarlar bırakmıştır. Tedavisini ve muayene sürecini aylarca sürdüren Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurulu tarafından, cezaevinde kalamayacağına dair oybirliğiyle hazırlanan rapora rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından, tam tersi yeni bir rapor hazırlanmıştır. Yıllardır etik, vicdan, bilim ve hukuka aykırı raporlarla gündeme gelen bu kurum, politik mahpusların ağır ve ölümcül hastalıklarına rağmen mütemadiyen “cezaevinde kalabilir” şeklindeki tıp bilimine aykırı raporlarından birini de Tuğluk için hazırlamış ve demans hastalığını inkâr etmiştir.

Çelişkiler barındıran söz konusu raporlarla ilgili olarak avukatlarının “Üst Kurul”a yaptığı itiraza yanıt verilmemekte; hastalığının ağırlaşmasına izleyici kalınmaktadır. Senelerce kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele yürütmüş, kadın özgürlüğü için mücadele etmiş bir siyasetçi olarak bugün kendisine yaşatılanlara itiraz ediyor; Aysel Tuğluk’un tahliyesini talep ediyoruz. Ayrıca, “Kadınlar İçin Adalet” talebimiz doğrultusunda Tuğluk ve onun gibi siyasi sebeplerle mahpus edilen tüm kadınların özgürlüklerine kavuşması talebimizi yineliyoruz.

Aysel Tuğluk’un cezaevinde kalamayacağına dair, kapsamlı bir kurul raporu ortadayken ısrarla bunun gereği yerine getirilmemesi, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere devletin sorumluluğundadır. Tuğluk’un sağlığıyla ilgili gelişebilecek tüm olumsuz sonuçlardan, “cezaevinde kalamaz” raporunu görmezden gelen idari ve adli makamlar sorumlu olacaktır.

Ona yaşatılan bu hukuksuz süreçte imzası olan tüm yetkilileri bir kez daha hukuka, bilime ve vicdana uygun davranmaya çağırıyor; Tuğluk’un tedavisinin olması gereken ortamda sürdürülebilmesi için bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini hatırlatıyor, dayanışma çağrımızı yineliyoruz."

Açıklamada imzası bulunanlar şunlar:

Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu

Adana Kadın Platformu AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı

Alevi Kadınlar Birliği

Anadolu Kadın Hareketi

Ankara Dayanışma Akademisi’nden (ADA) Kadınlar

Ankara Kadın Platformu

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği

Avrupa Alevi Kadınlar Birliği

Ben Seçerim Derneği

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Datça Kadın Platformu

DAD Kadın Meclisi

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER)

Demir Leblebi Kadın Derneği

Demokratik Alevi Dernekleri Kadın Meclisi

Demokratik Alevi Kadınlar Birliği

Dikili Kadın Platformu

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Ekmek ve Gül Dergisi

Emek Partili Kadınlar

Eskişehir Okulu Araştırma ve Dayanışma Derneği-Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu

Eşitlik İzleme Kadın Grubu-EŞİTİZ

Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası

Foça Barış Kadınları

Günebakan Kadın Derneği

Halkevci Kadınlar

Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü

HDK Muğla Kadın Meclisi

HDP Adana Kadın Meclisi

HDP Balıkesir Kadın Meclisi

HDP Hatay Kadın Meclisi

Hubyar Kadın Meclisi

İskenderun Kadın Platformu

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Kadın Dayanışması

Kadın Partisi

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği

Kadın Yazarlar Derneği

Kadınlar Birlikte Güçlü

Kağıthane HDP Kadın Yönetimi

Karaburun Kadın Platformu

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

KESK Kadın Meclisi

Kırkyama Kadın Dayanışması

Kırmızı Biber Derneği

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

Mavigöl Kadın Derneği

Mersin Alevi kadın platformu

Mimoza Kadın Derneği- Mersin

Mor Dayanışma

Mor Sarmaşık

Muğla Emek Benim Kadın Derneği

Muğla Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖDAV)

Rosa Kadın Derneği

SES Eşitlik ve Adalet Kadın Platformu

Sosyalist Kadın Meclisleri

TİP'li Kadınlar

TJA (Tevgera Jinên Azad) Özgür Kadın Hareketi

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Van Kadın Platformu

Van Star Kadın Derneği

Wernicke Korsakofflular ve Eski Mahpuslarla Dayanışma Derneği/Çukurova

Yan Yana Girişimi Kadınları

Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

Ne olmuştu?

Aysel Tuğluk, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunduğu dönemde, 29 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. Tuğluk hakkında hazırlanan iddianamede, DTK Eş Başkanlığı döneminde yaptığı açıklamalar ve faaliyetleri nedeniyle suçlanmıştı. 16 Mart 2018’de kararını açıklayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Aysel Tuğluk'a “örgüt yöneticisi olmak” iddiasıyla 10 yıl hapis cezası vermişti. Yapılan itirazların ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Tuğluk hakkında verilen hapis cezasını onamıştı. Son olarak ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tuğluk için tutuklama kararı verilmişti.

Annesinin cenazesinde yaşananlar: Mezarından çıkarıldı

2017 yılında Tuğluk, annesi Hatun Tuğluk kaybetmişti. Tuğluk'un cenazesi vasiyeti üzerine defin için Ankara'da bulunan İncek Mezarlığı'na getirilmişti. Cenazenin defnedilmesinden kısa bir süre sonra ilk etapta 5-6 kişiden oluşan bir grup cenazeyi protesto etmek üzere toplanmıştı. Cenazeye katılanlar, grubun sayısının daha sonra giderek arttığını ve mezarlığa saldırmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

Saldırıların devam etmesinin ardından toprak açılarak cenaze mezardan çıkarılmak zorunda kalmıştı. Cenazeye saldıran bir kişinin emniyette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıkmış, konu siyasette tepki görmüştü.

"Soruyu 3-4 kez soruyor, bazı şeyleri hatırlamıyor"

Annesinin ölümünden sonra hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Aysel Tuğluk'un abisi Alaattin Tuğluk, "Kardeşimi iyi görmedim. Soruyu 3-4 kez soruyor. Bazı şeyleri hatırlamıyor. Mesela, aileden birisini soracak. 'Kimdi, kimdi?' diyor. Onlar yakın insanlar, tanımaması mümkün değil. Endişem, bunun ilerlemesi, geri dönülemez bir yere gelmesi, kardeşimi kaybetmemiz... Yol yakınken, tedavi istiyorum. Bir heyet daha incelesin ve ona göre karar verilsin. Şu an 1-2 ilaç veriliyor. Yeterli değil. Tedavisi biter, sonra gider yatar." açıklamasını yapmıştı.