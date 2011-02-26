Sivil polis kadın eylemciyi yumrukladı



T24- Ankara'nın Yüksel Caddesi'nde polis Halkevlerinin organ bağış standını kaldırmak isteyince eylemcilerle polis arasında kavga çıktı. Bir sivil polis, kadın eylemciyi yumruklarken görüntülendi.





Sivil polis kadını böyle yumrukladı - VIDEO











Yine kadına şiddet vardı, üstelik bu kez şiddeti uygulayan polisti. Ankara'da, Yüksel Caddesi'nde organ bağış standını kaldırmak isteyen polis ile standı açan Halkevleri üyeleri arasında arbede çıktı. O arbede de sivil polis direnen kadını yumruk atarak yere serdi.

Bir anda art arda gelen yumruklar... Genç kadın neye uğradığını şaşırdı.

Burası başkent Ankara - Yüksel Caddesi.

Tam da kadına karşı şiddetin konuşulduğu günlerde yaşandı bu çok tartışalacak görüntüler. Yine kadına karşı şiddet vardı, ama bu kez sivil bir polis tarafından.

Ankara Valiliği, caddedeki stantdların kaldırılmasını istedi polisten. Onlar arasında Halkevlerinin organ bağışı standı da vardı.

Halkevleri üyeleri standın kaldırılmasına direnince polis müdahale etti.

Ama en çok da eylemciler arasındaki o kadına yönelik şiddet hafızalara kazınacak türdendi. Arbede sırasında yere düşen sivil polis, kalktığında kolunu tutan kadına yumruk ile karşılık verdi.

Hem de iki kere...

Sadece genç kadın değil diğer eylemcilerle de polis arasında arbede yaşandı. Eylemciler arasında saçlarından sürüklenerek gözaltına alınanlar oldu.

Daha sonra eylemciler geri çekildi. Ama bu kez de havada sandalyeler sopalar uçtu.