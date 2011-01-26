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Sivil personel geldi, orduevindeki fiyatlar yükseltildi

Ankara’da tüm orduevlerinde garson, aşçı ve servis elemanı gibi hizmetleri siviller yapmaya başladı.

26 Ocak 2011 02:00

T24 - Genelkurmaş Başkanı Org. Işık Koşaner’in talimatıyla Ankara’da tüm orduevlerinde garson, aşçı ve servis elemanı gibi hizmetleri siviller yapmaya başladı. Uygulama en yakında İstanbul ve İzmir’de de başlayacak. Sivilleşme orduevindeki ücret tarifesine yansıdı.

Çay fiyatları 15 kuruştan 25 kuruşa, kahve 25 kuruştan 1 liraya yükseldi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) orduevlerinde asker yerine sivil personel istihdam edilmesi için düğmeye bastı. Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner’in talimatıyla 1 Ocak’tan itibaren Ankara’daki tüm orduevlerinde garson, aşçı ve servis elemanı gibi hizmetleri siviller yapmaya başladı. Sivil personel istihdamıyla birlikte orduevlerindeki ücretlere de yılbaşı itibariyle en düşük yüzde 40 olmak üzere farklı oranlarda zam yapıldı.  

Genelkurmay kaynakları, Ankara’daki tüm orduevlerinde hayata geçirilen sivil personel istihdamı uygulamasının diğer illere de yayılması için çalışmaların hız kazandığını belirterek, “Ankara’yı en yakın zamanda İstanbul ve İzmir’deki orduevleri izleyecek. Sivil personel temini için zaman gerekiyor. Temmuz ayında uygulamanın tüm orduevlerinde hayata geçirilmesi planlandı” dedi. Orduevlerinde güvenlik ve dış koruma hizmetleri ise yine askerler tarafından verilecek. Zorunlu askerler artık orduevlerinde berber, bayan kuaförü, müzisyen, garson, aşçı, resepsiyonist, çaycı, lostra, kasiyer, şoför, kat görevlisi, ütücü gibi askerlik dışı işlerde çalıştırılmayacak.


Fiyatlar da değişti

Sivilleşme, orduevlerindeki ücret tarifesine de yansıdı. Ankara’daki orduevlerinde ücretlere yılbaşından itibaren en düşük yüzde 40 oranında zam yapıldı. Çay fiyatları 15 kuruştan 25 kuruşa, kahve 25 kuruştan 1 liraya, oda fiyatları ise günlük kişi başı 7 liraya yükseltildi. Sivilleşme kapsamında, orduevlerindeki ihtiyaca göre hizmet alımı yapılmaya başlandığı da öğrenildi. Orduevindeki ihtiyaç doğrultusunda, özel sektörden uzun süreli veya etkinlik başına garson, aşçı, müzisyen gibi personel sağlanması için anlaşma yapıldığı belirtildi. 



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