Sivil özgürlük ve insan hakları grupları, Biden yönetiminden Assange'ın iadesi için yürütülen sürece son vermesini talep etti

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Sivil özgürlükler ve insan hakları gruplarından oluşan bir koalisyon, Joe Biden yönetimine Britanya'da tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'a yönelik iade girişimlerini durdurma çağrısı yaptı.

Koalisyon, Assange'ın ABD'ye iade edilip casusluk yasasından yargılanması için yürütülen Trump döneminden kalma süreci "basın özgürlüğüne büyük bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Süreci devam ettirecekse ABD Adalet Bakanlığı'nın cuma gününe kadar Londra'da bir mahkemede dava özeti sunması gerekiyor. Biden yönetimi süreci devam ettirmeye karar verirse savcıların Assange'ın iade kararına resmen itiraz etmesi gerekiyor.

Bu süreç Biden'ın Wikileaks kurucusu konusunda Trump dönemi politikalarını mı takip edeceği yoksa süreci sonlandıracağını mı gösterecek.

Koalisyonun gönderdiği mektupta, "Assange'a yönelik suçlamalar basın özgürlüğünü tehdit ediyor, çünkü bahsedilenler gazetecilerin rutin olarak başvurduğu yöntemler. Gazeteciler halkın ihtiyacını karşılayabilmek için bu yöntemleri kullanmak zorunda. Haber kurumları sıkça halk için önemli olan gizli bilgileri yayınlar" denildi.