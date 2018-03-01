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"Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" diyen Akit TV spikerinin ifadesinden: Dikkat çekmek istedim

"Olayın sorumlusu Adnan Oktar"

01 Mart 2018 17:02

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen sunucu Ahmet Keser'in savcılıkta ifadesi alındı. Keser ifadesinde, "PKK yanlısı hesapların daha önce Sur ve Cizre'de olduğu gibi sivillerin öldürüldüğü şeklindeki algı operasyonlarını gördüm ve buna dikkat çekmek istedim" dedi.

Akit TV, Keser'in tepki çeken sözleri sonrası istifa ettiğini duyurmuş sunucu hakkında  "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik"suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

İfadesinde ne dedi?

Hükümete yakın Akit gazetesi, Keser’in savcılık ifadesini yayımladı. Keser, ifadesinde "PKK yanlısı hesapların daha önce Sur ve Cizre'de olduğu gibi sivillerin öldürüldüğü şeklindeki algı operasyonlarını gördüm ve buna dikkat çekmek istedim. Programım bir bütün olarak ele alındığında maksadımın kesinlikle bu tür bir söylem olmadığı anlaşılacaktır" dedi.

Akit’in haberinde RTÜK’ün üç kez program durdurma ve para cezası verdiği de belirtildi.

Sunucularının skandal sözlerini görmezden gelen Akit, insanların tepkilerini ise “linç girişimi” olarak niteledi. Akit olayın sorumlusunun ise “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar olduğunu iddia etti.

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