-Sivil memura sendika talebi ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Memur-Sen'in hazırladığı rapora göre, Avrupa'nın bir çok ülkesinde asker ve polisler de sendikaya üye olup toplu sözleşme yapabiliyor. Konfederasyon, asker ve polisler olmasa da buralarda çalışan sivil memurlara sendika hakkı tanınmasını istiyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkını kullanabilmesi amacıyla gerekli yasal düzenleme için kamu temsilcileriyle müzakereleri sürdüren Memur-Sen, Avrupa ülkelerindeki kamu görevlilerinin sendikal haklarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Kamu temsilcileriyle yapılan müzakerelerde sendika üyesi olamayacaklara ilişkin yasağın daraltılmasını isteyen konfederasyon, bu kapsamda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlardaki sivil memurların sendikaya üyeliği önündeki engelin kaldırılmasını talep ediyor. Memur-Sen, bu talebinin haklılığını ortaya koyabilmek için, hazırladığı raporda Avrupa ülkelerinde asker ve polislerin sendikal haklarına ilişkin özel bir bölüm ayırdı. Rapora göre, Lüksemburg, Portekiz, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Slovenya, İspanya, İngiltere'de hem polis hem de askerlerin sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı bulunuyor. Öte yandan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, İrlanda, Slovakya, Hırvatistan'da ise polisler bu hakkı kullanıyor. Hatta bu ülkelerden bazılarında asker ve polisler, toplu sözleşme ve grev haklarına sahip. -''Sivilleşmeye uygun değil''- Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanınması amacıyla yapılacak yasal düzenlemede sendikaya üye olma yasağının mutlaka daraltılması gerektiğini söyledi. Yasaya ilişkin görüşmeleri yürütürken sürekli olarak polis ve askeri kurumlarda görev yapan personele sendika hakkı tanınmasını talep ettiklerini vurgulayan Gündoğdu, yapılan görüşmelerde, çalıştaylarda bu konuda belli bir uzlaşmanın da yakalandığını anlattı. Ancak yasaya ilişkin son toplantılarda ''ilgili kurumlar sıcak bakmıyor'' denilerek ortak çalışmalara ve uzlaşmaya aykırı bir yaklaşım izlendiğini belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: ''Ne deniliyor, AB normlarında, ILO standartlarında sendika hakkı. İşte Avrupa ülkelerindeki polis ve askerlerin sendika hakkına ilişkin tablo ortada. Biz asker, polis sendikalı olsun da demiyoruz. Askerde, poliste üvey evlat muamelesi gören sivil memurların ıstırabının sona ermesini istiyoruz. Bunu yolu da sendikaya üye olabilmelerinden geçmektedir. 'Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığına bağlansın' diye sloganlar atılırken, sivil memurlara böylesi bir demokratik hakkın tanınmaması demokratikleşmeye, sivilleşmeye, ILO normlarına uygun değil. Bir kurum demokratikleşecekse çalışanlarının hak aramalarının önü açılmalı. Gelinen nokta ne Sayın Hayati Yazıcı ile geldiğimiz noktaya, ne referandumdan çıkan yüzde 58 'evet' oyuna, ne YAŞ'ın, Türkiye'nin sivilleşmesine ne de hükümetin vaatlerine uygun. Dolayısıyla tüm bunlara uygun hareket edilmesini ve sivil memurlara sendika hakkı tanınması yönünde adım atılmasını bekliyoruz.''x