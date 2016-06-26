"Sivil memur olarak işe başlamak isteyen kadın, cemaatçi olduğu gerekçesiyle TSK'ya alınmadı"

KPSS'yi kazanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) başvuruda bulunan başörtülü bir kadının 'cemaatçi' olduğu gerekçesiyle işe başlatılmadığı iddia edildi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Türban adım adım her yere sokuldu. TSK'da türban yasağı devam etmesine rağmen şimdi bunu delme hesapları var. Neyse ki, türbanlı kadının Fethullahçı olduğu için göreve başlatılmadığı gibi bir gerekçeyle şimdilik bu konu sessiz sedasız kapatıldı" dedi.

Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinin bugünkü (26 Haziran 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Paralel yapı” ya da hükümet yetkililerinin “FETÖ” dediği yapıyla ilişkili oldukları öne sürülenlere dönük tutuklamalar devam ediyor. Bunlar arasında AKP'li eski milletvekili de, il başkanı da, parti yöneticisi de var. Şimdi sıranın askerlere geldiği belirtiliyor. Askerimiz, terörle mücadele operasyonunu canla-başla devam ettirirken, hükümet “personel operasyonu” hazırlığında…

Yüksek Askeri Şura'nın 30 Ağustos'ta başlayacak toplantısında çok sayıda askerin “Fethullahçı” oldukları gerekçesiyle ilişiklerinin kesileceği, bu konuda istihbarat birimlerinin hükümete liste sunduğu konuşuluyor. Ancak Genelkurmay bu kadar askerin birden ilişiklerinin kesilmesi durumunda önemli boşluklar yaşanacağını, üstelik de listelerde yer alanların hepsine aynı gözle bakılmasının doğru olmadığı görüşünde… Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçü, laik, çağdaş bazı komutanların da “Fethullahçı” diye ayıklanmak istendiğinin farkında…

Genelkurmay Başkanlığı, örgütsel bağı saptanamayan personelin atılmasını da önlemek için elinden geleni yapmaya kararlı… İhbar mektuplarıyla insanların geleceklerinin karartılmasına, ömür boyu “damgalı” olarak yaşamasına seyirci kalınmamalı…

Genelkurmay Başkanlığı'yla ilgili konuşulan bir başka konu da sınavı kazanıp Genelkurmay'da göreve başlamak isteyen kadının göreve başlayacağı gün türbanlı olarak gelmesi ve içeriye alınmaması… Aslında bu kadar kritik bir konuyu Genelkurmay'a sormadan tabii ki yazmayız. Ancak Genelkurmay Basın Dairesi'nden iki kez bilgi istememize rağmen hiçbir açıklama yapılmadığını, “Böyle bir olay yoktur” da demediğini belirtelim.

Türban adım adım her yere sokuldu. TSK'da türban yasağı devam etmesine rağmen şimdi bunu delme hesapları var. Neyse ki, türbanlı kadının Fethullahçı olduğu için göreve başlatılmadığı gibi bir gerekçeyle şimdilik bu konu sessiz sedasız kapatıldı.