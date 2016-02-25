Sivil kıyafetle dışarı çıkan asker şehit edildi

Şırnak'ın merkez Ömer Kabak Meydanı yakınlarında, akşam saatlerinde PKK'lıların silahlı saldırı düzenlediği 1 uzman çavuş şehit oldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Sekvan Küden'in haberine göre, merkez Ömer Kabak Meydanı civarında sivil kıyafetle dışarı çıkan uzman çavuş, PKK'lıların silahlı saldırısına uğradı.

Başına aldığı kurşun ile olay yerinde şehit olan uzman çavuş, çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılar, ara sokaklara kaçtı.

PKK'lıların yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

