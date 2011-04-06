Sivil itaatsizlik TBMM'de

T24- BDP, sivil itaatsizlik eylemini ilginç bir örnek ile Meclis Genel Kurulu'nda da sahneledi. BDP'li Ufuk Uras, "Meclis şekilciliği bıraksın" diyerek, kravatını çıkarıp kürsü mikrofonlarına astı. Meclis Başkanvekili Nevzat Pakdil, Uras'ı, "ya kravatını takın, ya da Genel Kurulu'u terkedin" diyerek uyardı. Uras, kurulu terk etti.

TBMM Genel Kurulu, bugün, Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren tasarının görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışacak.

AK Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Meclis İçtüzüğünün grup değil birey merkezli olması gerektiğini söyledi.

Kılık kıyafetle ilgili yasakların da kaldırılması gerektiğini belirten Uras, Avrupa Parlamentosu'nda bu konuda bir yönetmelik bulunmadığını dile getirdi.

Kılıf kıyafet gibi şekli meselelerin aşılması içerik konusunda adım atılmasının yararlı olacağını anlatan Uras, kravatını çıkarıp kürsüye koyarak, "Kravatımı Meclise hediye ediyorum. Umarım yasaksız, kılık kıyafet yasağının olmadığı bir Meclisimiz olur" dedi.

Uras, kravatını kürsüde bırakarak yerine geçti.

Başkanvekili Nevzat Pakdil'in, kravatın Uras'a verilmesini istemesi üzerine kavas kürsüdeki kravatı alarak Uras'a götürdü.

Ufuk Uras bu kez kravatı, oturduğu sıranın üzerine bıraktı.

Başkanvekili Pakdil, değişmediği sürece İçtüzük hükümlerine uyulması gerektiğini hatırlatarak, Uras'tan kravatını takması ya da salondan çıkması gerektiğini söyledi.

Uras ise kravatını sırada bırakarak salondan çıktı. Daha sonra kavas, kravatı Uras'a götürdü.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Uras'ın kravatını çıkarmasını eleştirerek, "Genel Kurul salonunda kravat çıkarılıp bütün gazeteciler de fotoğraf çektikten sonra tekrar konsantrasyonu sağlamam sanırım zor olacak. Dört buçuk sene yat milletvekilliğinde, sonra, 'Gider ayak bir şov yapalım da gündeme gelelim' diye... Bunları doğru işler olarak