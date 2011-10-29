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Dünya

Sivil istihbaratına 54,6 milyar dolar harcama WASHINGTON (A.A)

29 Ekim 2011 13:16

-Sivil istihbaratına 54,6 milyar dolar harcama WASHINGTON (A.A) - 29.10.2011 - ABD hükümeti 30 Eylül'de sona eren 2011 mali yılında sivil istihbaratına 54,6 milyar dolar harcadı. Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, bu miktarın 2010 mali yılına göre 1,5 milyar dolarlık artış gösterdiğini belirtti. Bu meblağın askeri istihbarat hizmetlerini kapsamadığı bildirildi. Clapper, 2010 mali yılında tüm istihbarat faaliyetlerine 80,1 milyar dolar sarf edildiğini, bunun 53,1 milyar dolarının Ulusal İstihbarat Programına, 27 milyar dolarının da askeri programlara harcandığını açıklamıştı.  Clapper'ın 2011 mali yılında sivil istihbaratında artış olduğu yönündeki açıklamasına rağmen, ülkedeki kemer sıkma politikalarının savunma istihbaratını da vuracağı kaydedildi. ABD'de 1 Ekim'de başlayan yeni mali yılda savunma harcamalarında 3 milyar dolarlık kesinti yapıldığı belirtildi.

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