Sivil insiyatif kalıcı barış için İmralı'da

T24- 700 sivil kuruluşun oluşturduğu barış inisiyatifi, bir yandan Ankara'da, diğer yandan İmralı ve Kandil'de kalıcı ateşkes, silah bırakma ve barış için görüşmeler yapıp sivil diplomasi yürütüyor.



PKK'nın 20 Eylül'de sona eren eylemsizlik kararının ardından, silahların kalıcı olarak susması için başlayan girişim, yeni bir boyut kazandı. Ankara-İmralı-Kandil ekseninde görüşme trafiği yoğunlaştı.



Görüşmelerin hedefi, silahların bırakılması. Bu süreçte Ankara da kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koydu: "Özerklik" talebinin tartışılması söz konusu bile olamaz. Seçim barajı düşürülse dahi Anayasa gereği 2011'de uygulanamaz. Yeni anayasa "toplumsal sözleşme" çerçevesinde demokratik adımları beraberinde getirecek.



Doğu ve Güneydoğu'daki 700 kuruluşun oluşturduğu "barış inisiyatifi" Ankara'dan randevu bekliyor, diğer yandan İmralı ile sıcak temas sürerken, Kandil'e yolculuk için de hazırlık yapılıyor.



Sivil örgütler, Ankara temaslarının ardından hükümetin görüşlerini Kandil'e iletmeyi planlıyor. İmralı'daki görüşmelerin "müzakere" değil, "diyalog" şeklinde geçtiği belirtiliyor. Dün hava muhalefeti nedeniyle Abdullah Öcalan'la görüşemeyen Aysel Tuğluk şansını bugün bir kez daha deneyecek.



Sabah gazetesinin haberine göre Diyarbakır'da önceki gün bir araya gelen sivil örgütler, Köşk ve Başbakanlığın, Ahmet Türk'ün başkanlık ettiği Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile görüşmeme tutumunu değerlendirdi. Sivil örgütler, Ankara'ya ayrı ayrı heyet gönderme görüşünü benimsedi. Cumhurbaşkanı Gül ise ABD yolunda, "Bana resmi talep gelmedi. Prensip olarak dışlama, görmeme durumunda olmadım. Bu kişiler siyasi partilerin, sivil toplumun önemli kişileri" diyerek Ahmet Türk ve sivil örgütlerin görüşme talebine yeşil ışık yakmıştı. Şimdi gözler, Cumhurbaşkanı Gül'ün dönüşüne çevrildi.



Sivil inisiyatif adına Köşk'ten randevu talep eden Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, silahların susması konusunda herkesin hemfikir olduğunu vurgulayarak, "Biz diyalog zemini oluşturmak istiyoruz. Örtülü konuşarak çözüm bulunmaz. Önce silahlar susmalı, diyalog süreci ile birlikte silahsızlanma sürecine geçilmeli" çağrısı yaptı.



Sivil örgütler Ankara ile sıcak teması sürdürürken, Kandil'e bir heyet göndererek örgütün sözde Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'la görüşmeyi planlıyor.



Ahmet Türk Kandil'e gidecek



DTK Başkanı Ahmet Türk'ün de Kandil'e gidecek heyette olması bekleniyor. Diyarbakır Baro Başkanı Aktar, "Bu aşamadan sonra barışa katkı sunacaksa Kandil'e de gitmeye hazırız. Artık ertelenecek vakit yok" yorumunu yaptı. Aysel Tuğluk da PKK ile görüşme arayışlarının da sürdüğünü ifade ederek, "Öncelikle devlet, hükümetle görüşmeyi istememiz Kandil ile görüşmeyi ertelediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.



Sivil kanatta bu sıcak gelişmeler yaşanırken, geçen hafta yapılan iki güvenlik toplantısının ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti, Alman İçişleri Bakanı'nın dün "PKK" gündemiyle Türkiye'ye gelmesi, Akil Adamlar'ın "Ateşkes süreci uluslararası güçler tarafından denetlenebilir" çağrısı PKK'ya silah bıraktırma yolundaki yoğun diplomasiyi ortaya koyuyor.



PKK'nın lider kadrosunun da "silahlanmayla nereye kadar gidilecek" tartışması içinde olduğu belirtiliyor. Aysel Tuğluk, İmralı ziyaretinde eylemsizlik sürecine ilişkin dışarıdaki havayı anlatacağını belirterek, "Sürecin devamı yönünde bir beklenti olduğunu aktaracağım" dedi.



BDP ile hükümet arası görüşme



Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Bir gazetecinin BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "BDP ile hükümet arasında bir iki gün içinde görüşme olabilir" açıklamasını sorması üzerine Çelik şöyle konuştu: "Sayın Demirtaş'ın açıklaması doğrudur. Aslında bu daha önce yapılması gereken bir görüşmeydi. Ama çeşitli sebeplerle gerçekleşmedi . Ben de bunun bir kaç gün içinde gerçekleşmesini umut ediyorum."



Çelik, Hükümet adına görüşmeye kimlerin katılacak sorusuna ise "Buna hükümet karar verecek" yanıtı verdi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın görüşme için bugün Diyarbakır'dan Ankara'ya dönmesi bekleniyor.



Türkiye içinde bu sıcak gelişmeler yaşanırken, Akil Adamlar Topluluğu da İrlanda örneğinde olduğu gibi uluslararası toplumun Kürt sorununun çözümü için devreye girmesi için kolları sıvadı. Fırat Haber Ajansı'na konuşan grubun raportörü Albert Rohan, "İleriki süreçte İrlanda örneğinde olduğu gibi uluslararası toplum Kürt meselesinde devreye girebilir. Umuyoruz ki barışçıl çözüm çabaları sekteye uğramaz" dedi.



Iraklı Kürtler de PKK'ya eylemsizlik sürecini uzatması ve silah bırakma çağrısı yaptı. IKYB Siyasi Büro Sözcüsü Azad Cundiyani, örgütün silah bırakmasının hem Kürtler, hem de örgüt için en doğru karar olduğunu söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani de Ahmet Türk ve beraberindeki heyeti kabulünde, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.



