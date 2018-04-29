Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Elektronik cihaz yasağı yarın kalkıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağının yarından itibaren kalkacağını açıkladı.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "ABD uçuşlarında uygulanan tablet ve elektronik cihaz yasağı Çarşamba günü itibariyle kalkıyor" denildi.

Doğan Haber Ajansı, ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda güvenlik kontrollerini tamamladıkları ve konuyla ilgili yasağın 5 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kaldırılması için SHGM yetkililerine bilgi verdiğini aktardı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada yasağın kalkacağını söyleyerek, "Böylece Türk Hava Yolları ve Atatürk Havalimanı yasağın kalktığı ilk havalimanı ve havayolu olacak" ifadesini kullandı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de gece saatlerinde attığı tweetinde yasağın kalkacağını duyurmuştu.

Bu ülkelerin arasında Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vardı.

Yasağın ardından İngiltere de benzer bir uygulamayı başlattı. İngiltere'nin de yasağı kaldırıp kaldırmayacağı henüz bilinmiyor.