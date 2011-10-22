'Sivil güçler' Kandil'e gidip 'ateş kes' diyecek!

T24 - Sendika, baro, iş dünyası dernekleri, meslek odaları bir araya gelerek akan kanı durdurmak için tüm taraflarla görüşme kararı aldı.



Radikal'in haberine göre, Hakkâri Çukurca’da 24 askerin şehit olduğu PKK’nın saldırısının ardından, ‘silahların susması’ için rol üstleneceğini açıklayan Diyarbakır ve bölge sivil toplum örgütleri ‘barış için’ Köşk, hükümet ve muhalefet partileri ile görüşmeye hazırlanıyor. Sivil toplum örgütleri, çatışmaların hafiflemesi halinde Kandil’e giderek PKK’ya ‘ateş kes’ demeye hazırlanıyor.



Diyarbakır ve bölgedeki sivil toplum örgütleri Çukurca’da 24 askerin şehit olduğu saldırının ardından ‘elini taşın altına koymaya’ karar verdi. Örgüt temsilcileri daha önce yapmayı tartıştığı bir dizi ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret trafiğinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra BDP, DTK, Kandil ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de yer alıyor. Ancak ziyaretlerin hangi sıralama ile yapılacağına Diyarbakır’daki toplantıdan sonra karar verilecek. STÖ temsilcileri BDP ve DTK’yı ziyaret ederek ‘silahların susması için inisiyatif almasını’ isteyecek. Ayrıca Kuzey Irak’a gitmeyi planlayan STÖ temsilcileri Barzani ile görüşecek ve ‘çatışmaların hafiflemesi’ halinde Kandil’e giderek, “Ölümlerin durması için üzerinize düşeni yapın” diyecek.





‘Endişemiz artıyor’



GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, “Biz rol almaya hazırız. Bu noktadan sonra sivil toplum örgütleri olarak toplanıp, açıklama yapmaktan daha fazlası lazım. Ciddi girişimler olmazsa şiddet tırmanacak. STK’larla birlikte hem hükümet ve devlet çevresi, hem uluslararası çevrelerde, gerekirse Barzani ve Kandil çevresiyle çatışmaları durdurmak için girişimlerde bulunacaktık. Acil bir hal aldı bu girişimler. Bence, BDP, DTK ve çatışmaların hafiflemesi durumunda Kandil nezdinde girişimin öncelikle yapılacağı kanaatindeyim” dedi. Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Diyadin Gezer de çözüm için artık sözün üzerinde bir şeyler gerektiğini kaydederek, “Elimizi değil, bedenimizi taşın altına koyacağız” diye konuştu.





