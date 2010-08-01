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Sivil araca mayın tuzağı: 4 ölü

Batman-Hasankeyf yolunda seyreden sivil araç, gece saatlerinde mayına çarptı. Olayda otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

01 Ağustos 2010 03:00

T24 - Batman-Hasankeyf yolunda seyreden sivil araç, gece saatlerinde mayına çarptı. Olayda otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

Batman-Hasankeyf karayolunda dün gece saatlerinde seyreden bir özel otomobil, Meymun Boğazı mevkiinde mayına çarptı.

Patlamada otomobilde bulunan Batman eski Baro Başkanı Sedat Özevin, Halkın Emek Partisi eski il başkanı Salih Özdemir, İnsan Hakları Derneği (İHD) eski Başkanı Sadi Özdemir ve işadamı Sıddık Özdemir hayatını kaybetti.

Teröristlerin askeri araçların geçiş güzergahı olduğu için mayına karayoluna yerleştirdiği sanılıyor.

Anadolu Ajansı ise petrol kuyusunu ateşe veren PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basan 4 köylünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

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