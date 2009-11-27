Sivil Afgan katliamı Alman G.Kurmay Başkanı’nı yedi

Afganistan’da Eylül ayında 142 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısında 30’dan fazla sivilin öldüğünü gizleyen Alman Genelkurmay Başkanı, Bild gazetesi olayla ilgili ordu raporu ve operasyon videosunu dün sabah yayınlayınca öğle saatlerinde görevi bırakmak zorunda kaldı.



Afganistan’da Alman ordusunun kontrolündeki Kunduz bölgesinde 4 Eylül günü Taliban tarafından kaçırılan iki tankere Amerikan F15 uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 142 kişi can vermişti. Afgan hükümeti saldırıda Taliban yerine sivillerin öldüğünü, ölen 40 sivilin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu açıkladı. NATO, saldırı emrinin bölgedeki bir muhbirin sözlerine dayanılarak bölgedeki güçlerin komutanı bir Alman Albay tarafından verildiğini belirledi. Alman ordusu ise ölenlerin Taliban militanı olduğunu, kaçırılan tankerlerle intihar saldırıları düzenleneceğini öne sürüdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wolfgang Schneiderhan, Alman Başbakan Angela Merkel’e verdiği raporda da bu duruşunu korudu. NATO soruşturması devam ederken Almanya da kendi ordu raporunu hazırladı.



“Beni görevden alın”



Sonuçta daha önce açıklananın aksine saldırıda en az 30 sivilin öldüğü belirlendi. Ancak bu rapor hem basından, hem hükümetten, hem de Alman savcılardan gizlendi. Genelkurmay Başkanı 31 Ekim’deki açıklamasında NATO raporunda Alman komutanın doğru karar verdiğini söyledi. Başbakan Angela Merkel de Alman ordusunun yıpratıldığını, zor zamanda doğru kararlar verildiğini açıkladı. Fakat tüm bu sözler, Alman Bild gazetesinin dünkü haberiyle balon gibi patladı. Bild, gizlenen raporu ve saldırı videosunu ele geçirerek manşetine taşıdı. Alman komutanın hatasını gözler önüne seren video görüntüsünde siviller bariz bir şekilde Taliban grubundan ayrı görülüyordu. Raporda ayrıca saldırı sırasında çok alçaktan uçan Amerikan F15 savaş uçaklarının iki kez emir tekrarı istedikleri görüldü. Buna rağmen Alman komutanın sivil kaybı olacağını bile bile NATO kurallarına aykırı hareket ederek “saldırın” emrini verdiği tespit edildi. Haber sabah patlayınca Genelkurmay Başkanı Wolfgang Schneiderhan, öğle saatlerinde Savunma Bakanlığı’na gitti ve “Bu olayın tüm sorumluluğu bende. Hatalıyım ve görevden alınmamı talep ediyorum” dedi. Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, bu dolaylı istifayı kabul etti.



Wolfgang Schneiderhan 1946 yılında Riedlingen kentinde doğdu. 20 yaşında Alman ordusuna katılan Schneiderhan, iki yıl içinde Teğmenlik rütbesi aldı ve daha sonra da Orgeneralliğe kadar yükseldi. 2002 yılından beri Genelkurmay başkanlığı yapan Alman generalin kendi ülkesinin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Estonya , Çek Cumhuriyeti ve Ürdün tarafından üstün devlet nişanıyla ödüllendirildi. Evli olan Schneiderhan’ın 5 çocuğu bulunuyor.



Cehennem yağdırdı



İki F-15 uçağından fırlatılan Hellfire (Cehennem ateşi) füzeleri ortalığı yangın yerine çevirdi. Tankerler tamamen yanarken yaklaşık 300-400 metre çapındaki alanda da canlı kalmadı.



4300



Afganistan’daki NATO görevi kapsamında Almanya’nın 4 bin 300 askeri bulunuyor.