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SİVEREK'TEKİ OLAYDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI ŞANLIURFA (A.A)

06 Nisan 2011 12:52

-SİVEREK'TEKİ OLAYDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI ŞANLIURFA (A.A) - 06.04.2011 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, olaydan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şevder ve Hasan O. ile Mehmet Emin Y. ile olayda yaralanan ve hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alınan Erkan K. ve Ali B, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Halen firarda olan Mustafa B'nin ise arandığı bildirildi.  Jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı köyde aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.  Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Oyman köyünde 3 Nisan 2011 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

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