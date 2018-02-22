Siverek'te terör propagandasına 8 gözaltı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı\'na hakaret, Afrin operasyonuna yönelik olumsuz paylaşım yapıp, PKK/PYD terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Tahsin Y., Ferit K., Ramazan İ., Cengiz Y., Cafer M., Abdullah A., Ali B. ve Kamil D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kasatura ve çok sayıda yasak yayın ele geçirildi. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 8 kişi güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.



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