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Siverek'te silahlı saldırı: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde içinde baba ve oğulun bulunduğu otomobil, 4 kişi tarafından çapraz ateşe alındı. Uzun namlulu silahlar ile açılan ateş sonucu baba-

04 Şubat 2012 02:00


T24 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde içinde baba ve oğulun bulunduğu otomobil, 4 kişi tarafından çapraz ateşe alındı. Uzun namlulu silahlar ile açılan ateş sonucu baba-oğul olay yerinde yaşamını yitirdi.

Siverek'te silahlı saldırı: 2 ölü

Olay, saat 18.00 sıralarında Siverek ilçe çıkışında bulunan Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

İhtiyaçlarını almak üzere Siverek'e gelen çiftçi Ali Adak ile oğlu Mahmut Adak, alışverişlerini tamamladıktan sonra 63 HE 616 plakalı otomobil ile Yücelen Köyü'ne gitmek üzere yola çıktı.

Ancak, baba-oğlun içinde bulunduğu otomobilin önü İlçe Otogarı yakınlarında içerisinde 4 kişi bulunan beyaz renkli bir araç tarafından kesildi.

İddiaya göre, 4 kişi ellerinde bulunan uzun namlulu kalaşnikof tüfekler ile Ali ve Mahmut Adak'a ateş etmeye başladı.

Çapraz ateşe alınan baba-oğul da bu sırada üzerlerinde bulunan tabancaları çekerek karşılık verdi.

İki grup arasında çıkan çatışma kısa süre sonra Ali ve oğlu Mahmut Adak'ın yaşamını yitirmesi ile son buldu ve 4 saldırgan geldikleri beyaz renkli araç ile kayıplara karıştı.

Olay yerinde yapılan incelemede vücutlarının değişik bölgelerine çok sayıda mermi isabet eden baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği saptandı.

Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Ali ve Mahmut Adak'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanmalarına yönelik çalışma başlatılırken, yaşamını yitiren Ali Adak'ın köyde bazı yakın akrabaları ile arazi anlaşmazlığından dolayı husumetli olduğu ileri sürüldü.

Olay yeri ve hastanede polis, saldırıda ölen Ali ve Mahmut Adak'ın yaşadığı Yücelen Köyü'nde de jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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