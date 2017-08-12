Siverek'te silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Siverek'in Camikebir Mahallesi'nde bugün saat 22.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.(DHA)