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Siverek'te silahlı kavga

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

12 Ağustos 2017 02:37

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Siverek'in Camikebir Mahallesi'nde bugün saat 22.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.(DHA)

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