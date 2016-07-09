Siverek'te otomobile silahlı saldırı; 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, cezaevi ziyaretinden dönenlerin bulunduğu otomobile kimliği belirsiz kişilerce tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 6 aylık Seyhan Tüysüz isimli bebek öldü. 4 kişi de yaralandı

DHA'nın haberine göre, olay Siverek ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Gözelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nevin Tüysüz, 6 aylık bebeği Seyhan ile eniştesi Mevlüt Gözcü ve yeğeni Yağmur Gözcü birlikte cinayet suçundan cezaevinde olan kardeşini ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Siverek'e dönen Mevlüt Gözcü yönetimindeki 34 HB 3061 plakalı otomobil, cezaevi yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce çapraz ateşe alındı.

Tabanca, av tüfeği ve kalaşnikof tüfekle açılan ateş sonucu sürücü Mevlüt Gözcü kızı Yağmur Gözcü, baldızı Nevin Tüysüz ile yoldan geçen Ahmet Seyhan Bozdağ yaralandı. Saldırıda yaralanan Nevin Tüysüz'ün kucağında bulunan Seyhan bebek yaşamını yitirdi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, jandarma ve polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yaşamını yitiren Seyhan bebeğin cesedi ise incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.