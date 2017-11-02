Siverek'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Hacı Hıdır Baraj göleti yakınlarındaki Cezaevi kavşağında meydana geldi. Eyyüp Oğat yönetimindeki 63 ES 391 plakalı minibüs, Mustafa Er yönetimindeki 63 N 3231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Eyyüp Oğat ile otomobilde bulunan Ahmet Yavuz Bayram, Mehmet Siraç Er, Ahmet Mirza Er ve Fatma Er yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

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