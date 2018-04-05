T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siverek'te otomobil devrildi: 4 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

05 Nisan 2018 19:54

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Siverek- Karacadağ karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Hüseyin Kıran yönetimindeki 34 BA 6142 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Kıran ile otomobilde bulunan eşi Hatun, oğlu Yusuf ve ismi öğrenilemeyen 8 aylık bebekleri yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHASiverekKazaSiverek KaracadağHüseyin KıranBAKazadaKıranHatunYusufYaralılarSiverek Devlet HastanesiAcilFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24