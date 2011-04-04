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SİVEREK'TE ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ SİVEREK (A.A)

04 Nisan 2011 00:56

-SİVEREK'TE ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ SİVEREK (A.A) - 03.04.2011 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı 4'e yükseldi. Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri ilçeye yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Oyman köyünde akşam saatlerinde kavga etti. Silahların kullanıldığı kavgada Ömer, Adnan, Nihat ve Fatih Acemoğlu ile Mehmet Emin Bucak (43), öldü. Ali (43) ve Sakıp Bucak (32) ile Erkan Küçükbayrak (17) ve Hasan Oyman yaralandı. Jandarmanın müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Siverek ve Hilvan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir kısmının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Bu arada, güvenlik güçleri, kavganın yaşandığı köy ve ilçe ile yaralıların kaldırıldığı hastanelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Siverek'te akşam saatlerinde yaşanan kavgada, ilk belirlemeler göre 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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