Siverek'te 'kuma' cinayeti: Hamile kadını öldürmekle suçlanan anne ve oğul tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde cesedi bulunan 8 aylık hamile 31 yaşındaki Fatma Karaciğa’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, üzerine kuma geldiği Hatun Altundağ ile üvey oğlu Metin Karaciğa tutuklandı.

DHA'dan Mehmet Sezgin'in haberine göre, 3 yıllık evli olan 8 aylık hamile Fatma Karaciğa, geçen 8 Mart günü ortadan kayboldu. Güvenlik güçlerince aranan hamile kadının 15 gün sonra ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi’nde boş arazide başı taşla ezilerek öldürülmüş cesedi bulundu. Vücudunda darp izleri de olan ve tanınmaması için başı ezilen kadının cesedi, otopsinin ardından defnedildi.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan jandarma, öldürülen Fatma Karaciğa’nin kaybolduğu gün üvey oğlu Metin Karaciğa’nın bir arkadaşından ödünç arabasını aldığı belirlendi. Mobese kameralarının incelemesinde Metin Karaciğa’nın aldığı otomobilin, Fatma Karaciğa’nın cesedinin bulunduğu bölgeden geçtiği belirlendi. Jandarma ayrıca aynı gün Metin Karaciğa’nın öz annesi ölen kadının da kuması olan Hatun Altundağ’ın otomobilde olduğunu saptadı. Bunun üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı ve suçlamaları reddettikleri sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.