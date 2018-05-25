Siverek'te kaza: 2 polis ve 1 uzman çavuş yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 polis memuru ve 1 uzman çavuş yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Şanlıurfa çevre yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden polis memuru Hasan Hüseyin E. yönetimindeki 63 A 9257 plakalı polis aracı, kavşakta, uzman çavuş Turan Y.\'nin kullandığı 01 DNA 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücüler ile polis memuru Önal Eken yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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