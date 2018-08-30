Siverek'te kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 3 kuzenden 2\'si öldü, 1\'i ise yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Siverek- Hilvan karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Burak Tunç (34) yönetimindeki 01 VAJ 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampoldeki kayalıklara çarparak takla attı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü Burak Tunç ile yanındaki kuzenleri Muhammet Tunç (36) ve Ercan Tunç (32) yaralandı. Yaralı amca çocukları, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Burak ve Muhammet Tunç\'un cenazeleri, morga konuldu.

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