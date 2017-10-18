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Siverek'te iki grup arasında silahlı çatışma

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölen yada yaralanın olmazken, 6 otomobil ve 5 işyeri zarar gördü

18 Ekim 2017 04:59

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölen yada yaralanın olmazken, 6 otomobil ve 5 işyeri zarar gördü.
Olay gece saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi\'nde meydana geldi. Kimlkleri belirlenemeyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada birbirilerine rasgele ateş eden gruplar, olay yerinden uzaklaşırken park halinde bulunan 6 otomobil ve 5 işyeri kurşun ve fişeklerin hedefi oldu. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş fişek ve kovan fişeklerin yanı sıra 1 adet de şarjör buldu. Polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek çatışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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