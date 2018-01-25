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Siverek'te engellilerden gönüllü askerlik başvusu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde engelli vatandaşlar, gönüllü olarak askere alınmak ve Afrin’de görev almak için askerlik şubesine dilekçe verdi

25 Ocak 2018 16:21

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde engelli vatandaşlar, gönüllü olarak askere alınmak ve Afrin’de görev almak için askerlik
şubesine dilekçe verdi.
Bedensel engelli bir grup vatandaş, yağışlı havaya rağmen ellerinde Türk bayrakları ile dernek binasından askerlik şubesine yürüdü. \"En büyük asker bizim asker\" sloganları eşliğinde yürüyen engelliler yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Alper Arıkan’a teslim etti.
Yağmur altında askerlik şubesi önünde toplanan engellilere Türk Silahlı Kuvvetleri adına teşekkür eden Yüzbaşı  Alper Arıkan \"Bu onurlu davranışınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, başvuru dileklerinizi ilgili mercilere ileteceğim\" dedi.

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