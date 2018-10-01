Siverek'te çobanların bulduğu top mermisi imha edildi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, çobanlar tarafından bulunan top mermisi güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi.

İleri Mahallesi kırsalında hayvan otlatan çobanlar, arazide patlamamış top mermisi buldu. Çobanların haber vermesi üzerine gelen jandarma ekipleri, geçmiş yıllarda askeri eğitim alanı olarak kullanılan bölgede çevre güvenliği alarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede top mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. Bölgede güvelik önlemi alan ekipler, top mermisini kontrollü olarak fünye ile imha etti. Top mermisinin imha edilmesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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