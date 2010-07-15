-SİVEREK'TE 4 ARAÇ KUNDAKLANDI ŞANLIURFA (A.A) - 15.07.2010 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece park halindeki 4 araç kundaklandı. Haliyle Mahallesi 19. Sokak'ta gece park halinde bulunan 63 EB 140 ile 34 PRZ 33 plakalı otomobillerin kaput kısmında yangın çıktı. Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra ise Kale Mahallesi 36. Sokak'ta park halindeki 09 S 0606 ve 34 YZ 1610 plakalı araçlarda da yangın başladı. Araçlardaki alevler çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda otomobillerin kaput ve motor kısmında maddi hasar oluştu. Araçların hepsinin de ön kısımdan yakılmaya çalışıldığı olayın faillerinin, madde bağımlısı çocuklar olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Polisin soruşturması sürüyor.