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Ekonomi

Siverek'te 160 kişilik işe 2 bin 565 başvuru

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, İş-Kur’un toplum yararına çalışma programı kapsamında okullarda istihdam edilecek 160 kişilik işe 2 bin 565 başvuru oldu

27 Eylül 2017 15:14

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, İş-Kur’un toplum yararına çalışma programı kapsamında okullarda istihdam edilecek 160 kişilik işe 2 bin 565 başvuru oldu.
İş-Kur İl Müdürlüğü ilçedeki okulların bünyesinde 9 ay süre ile 160 kişi istihdam edeceğini duyurdu. 160 kişinin alınacağı duyurulan asgari ücretli iş için İş-Kur\'un Siverek Müdürlüğü\'ne 2 bin 565 kişi başvuru yaptı. Yoğun başvurunun ardından bugün Siverek Spor Salonu\'nda kura çekimi düzenlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile geçici işe alınacak 160 asil ve yedek kişinin isimleri belirlendi. Kurada ismi çıkanlar iş bulmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzüldü.

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