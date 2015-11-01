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Siverek'te 142 seçmenli mahalle sandığa gitmedi

"Yıllardır tüm kurumlara başvuruda bulunmamıza rağmen hiç bir sorunumuz giderilmedi"

01 Kasım 2015 15:47

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde 142 seçmeni bulunan Ediz Mahallesi sakinleri, kendilerine hizmet yapılmamasını protesto için sandığa gitmedi.

DHA'nın haberine göre, mahalledeki okula kurulan 1144 numaralı sandıkta oy kullanacak 142 seçmenin hiçbirisinin sandığa gitmeyeceğini söyleyen mahalle sakinlerinden İzzet Polatoğlu, "İlçeye 8 kilometre uzaklıktayız. Şanlıurfa-Siverek karayoluna ise 800 metre uzaklıkta olmamıza rağmen yolumuz bir türlü yapılmadı. Yıllardır tüm kurumlara başvuruda bulunmamıza rağmen hiç bir sorunumuz giderilmedi. Mahallemize hizmet görmediğimiz için, mahalle sakinleri olarak aldığımız kararla sandığa gitmiyoruz" dedi.

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