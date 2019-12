Sivas'tan tek kurşun!.

Fortis Türkiye Kupası (C) Grubu'ndaki ilk maçta Konyaspor'u konuk eden Sivasspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Balili'nin attığı tek golle galip gelmeyi başardı.







Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte kupada gruplara seri başı olarak katılan ve Konyaspor, Denizlispor, Manisaspor, Alanyaspor ile birlikte (C) Grubu'nda yer alan Sivasspor, gruptaki ilk sınavını sahasında Konyaspor'a karşı verdi.



Düşük bir tempoda başlayan ve orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda, Sivasspor Mehmet-Balili ikilisi ile rakip kalede gol ararken, konuk ekip Konyaspor Tehoue-Caner ikilisi ile etkili olmaya çalıştı. Her iki takımın atakları da gol getirmedi ve maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.



İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 48. dakikasında Balili ile bulduğu golle öne geçen Sivasspor, üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna kadar sürdürmeyi başardı ve ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.