Sivas'tan tarihi başarı



Turkcell Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Sivasspor, ''4 Büyükler'' dışında üst üste 2 sezon ilk yarıyı lider tamamlayan tek Anadolu takımı olarak Türk futbol tarihine geçti.



Geçen sezonun ilk yarısını 37 puanla Fenerbahçe'nin averajla önünde lider olarak tamamlayarak Türk futbol tarihine geçen Sivasspor, aynı başarıyı bu sezonun ilk yarısında da yakaladı.



İlk yarıda yaptığı 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde ederek topladığı 34 puanla ligin ilk yarısını, aynı puana sahip Trabzonspor'un averajla önünde lider olarak tamamlamayı başaran Sivasspor, ''4 Büyükler'' dışında üst üste 2 sezon ilk yarıyı lider tamamlayan tek Anadolu takımı olarak Türk futbol tarihine geçti.



Son 2 sezondur Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geride bırakarak ligin ilk yarısını lider olarak kapatmayı başaran Sivasspor, bu başarısıyla Anadolu'nun umudu oldu.



Ortaya koyduğu performans ve aldığı başarılı sonuçlarla herkesin beğenisini toplayan Bülent Uygun yönetimindeki Yiğidoların, ligin ikinci yarısında sergileyeceği performans merakla bekleniyor.



Geçen sezon ligi şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte 73 puanda tamamlayan Sivasspor'un, geçen sezon son anda kaçırdığı şampiyonluğa bu sezon ulaşıp ulaşamayacağı futbolseverleri meraklandırıyor.



BÜLENT UYGUN DA TARİHE GEÇTİ



Sivasspor'un genç teknik direktörü Bülent Uygun da son 2 sezondur takımını ilk yarı sonunda zirveye taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.



Uygun, üst üste 2 sezon ilk yarıyı lider olarak tamamlayan bir Anadolu takımının Türk teknik direktörü olarak futbol tarihine adını yazdırdı.



Sivasspor'un başında özellikle geçen sezon önemli başarılara imza atan ve hedefleri ile ilgili açıklamalarında bir Anadolu takımını şampiyon yapmak istediğini sürekli söyleyen Uygun, devre arasına, geçen sezon olduğu gibi liderlik sevinciyle girdi.

