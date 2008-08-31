Sivas'tan Körfez çıkartması

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Geçen sezonun flaş takımı Sivasspor, Turkcell Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yend

31 Ağustos 2008 03:00

Turkcell Süper Lig'e sahasında aldığı Kayserispor beraberliği ile başlayan Sivasspor, ikinci haftayı Kocaelispor deplasmanında geçirdi.

64. dakikada İbrahim ve 79. dakikada Mehmet Yıldız'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Ev sahibi Kocaelispor, 66. dakikada Musa'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.



KOCAELİSPOR: 0 - SİVASSPOR: 2

Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, Serkan Gençerler xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx

Kocaelispor: Serdar Kulbilge x, Musa Büyük x, Tutoric x, Ufuk x, Duşan x, Partiçe x (Dk . 74 Volkan x), Kemal xx, Hamza xx (Dk. 80 Serkan ?), Serhat xx, Taner xx, Jestrovic xx (Dk. 57 Bülent ?)

Sivasspor: Petkoviç xxx, Abdurrahman xxx, Da Silva xx, Murat Sözgelmez x, Faruk xx, Sylla xx, Musa xxx, İbrahim xxx (Dk. 86 Sedat ), Oliviera xxx(Dk.66 Sezer x), Mehmet Yıldız xxx, Tum xxx (Dk. 72 Balili xx)

Goller: Dk. 64 İbrahim, Dk. 79 Mehmet Yıldız

Sarı kartlar: Dk. 76 Volkan, Dk. 81 Bülent (Kocaelispor), Dk. İbrahim, Dk. 90 Da Silva (Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Musa (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Kemal'in pasında topla buluşan Jestroviç'in ceza yayı üzerinden vuruşunda top az farkla auta çıktı.



6. dakikada kazanılan serbest vuruşu İbrahim kullandı. Bu topla ceza alanında buluşan Tum topu müsait pozisyonda auta attı.



10. dakikada gelişen Sivasspor atağında İbrahim'in pasıyla ceza alanının sağında buluşan Sergio yakın mesafeden topu auta gönderdi.



22. dakikada Sivasspor atağında Tum'un pasıyla buluşan Musa'nın yatarak vuruşunda top auta gitti.



27. dakikada ceza alanında topla buluşan Musa'nın ortasında İbrahim'in şutunda top yandan auta attı.



32. dakikada ceza alanına soldan giren Duşan pasında penaltı noktası üzerinde Jestroviç'in vuruşunda top üstten auta gitti.



41. dakikada Oliviera'nın pasında ceza alnının içerisinde topla buluşan İbrahim'in çektiği şutta, kaleci Serdar topu çeldi. Bu topla buluşan Mehmet Yıldız sert vurdu, Serdar bu kez topu kornere çeldi.



42. dakikada kornerden gelen topla arka direkte buluşan Mehmet Yıldız'ın şutunda kaleci Serdar topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0 - 0 sona erdi.



50. dakikada Kemal'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topla buluşan Ufuk'un, kafa şutunda top az farkla auta attı.



64. dakikada, konuk ekip Sivasspor golü buldu. Ceza alanına giren İbrahim'in şutunda top kaleci Serdar'ın sağından filelere giti: 0-1.



79. dakikada ceza alanına soldan giren Balili'nin pasında arka direkte topla buluşan Mehmet Yıldız'ın plase vuruşunda top filelere gitti: 0-2.



90. dakikada Kemal'in serbest vuruşunu kaleci Petkovic topu çelerek taca gönderdi.



Karşılaşma konuk Sivasspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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