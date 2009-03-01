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Spor

Sivas'tan Fenerbahçe'ye övgü

01 Mart 2009 02:00


Sivasspor resmi internet sitesi, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyeti ''İyi Oynayan Kazandı'' başlığıyla duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nün resmi internet sitesi, lider Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında dün İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda aldığı 4-2'lik mağlubiyeti ''İyi Oynayan Kazandı'' başlığıyla duyurdu.

Haberde, ''Sivassporumuz Fenerbahçe karşısında beklenilen futbolunu sergileyemedi ve 4-2 yenildi'' ifadelerine yer verildi.

Sitede ayrıca teknik direktör Bülent Uygun'un, ''Çok hata yaptık'' ve ''Bugün oynanamayan futbolun sorumlusu tamamen benim'', kaptan Mehmet Yıldız'ın da, ''Mevcut kredimizden kullandık'' ve ''Avantajımız devam ediyor'' şeklindeki ifadelerine yer verildi.

GÖZLER KUPA MAÇINA ÇEVRİLDİ

Bu arada, ligde Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olan Sivasspor, 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Fenerbahçe ile yapacağı Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için İstanbul'da kaldı.

Kupa maçına Riva'daki milli takım tesislerinde hazırlanacak olan Sivasspor, bu maçın ardından 5 Mart Perşembe günü Sivas'a dönerek ligin 23. haftasındaki Ankaraspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayacak.



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