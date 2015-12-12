Sivas'taki 'paralel yapı' operasyonunda 9 tutuklama

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 4 gün önce şikayet üzerine başlattığı 'paralel yapı' operasyonunda, Sivas'tan 13, Erzincan'dan 2, İstanbul ve Ankara ise 1'er kişi olmak üzere toplam 17 kişi gözaltına alındı.



DHA'da yer alan habere göre, Şüpheliler, Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasından sonra dün adliyeye sevk edildi. Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden sorgulma işlemi sonunda mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklanırken, diğer 8 kişiden 2'si adli kontrol 6'sı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.