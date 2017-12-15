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Sivas'taki hırsızlık güvenlik kameralarında

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ /SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir market zincirine ait kapalı kasa minibüsten içinde 71 bin lira bulunan çantayı alarak kaçan şüphelilerin hırsızlık görüntüleri güvenlik kameraları ile kaydedildi

15 Aralık 2017 18:16

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ /SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir market zincirine ait kapalı kasa minibüsten içinde 71 bin lira bulunan çantayı alarak kaçan şüphelilerin hırsızlık görüntüleri güvenlik kameraları ile kaydedildi.
Sivas\'ta dün sabah Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde bir market aracının lastiğini bıçakla keserek, sürücü lastiği değiştirirken aracın ön koltuğunda duran ve içinde 71 bin lira bulunan çantayı alarak kaçan şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde lastiğini değiştirmek için cadde kenarına duran Serkan Karaoğlan yönetimindeki 58 BS 151 plakalı kapalı kasa minübüsün arkasında Karaoğlan\'ın araç lastiğini değiştirmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada yüzünü atkı ile kapatan bir kişi araç etrafında dolanmaya başlıyor. Daha sonra olay yerine plakaları sökülmüş bir araç gelirken görüalüyor. Araçta bulunan diğer kişinin de yüzü kapalı olduğu görülüyor. Bir süre minibüs etrafında gezinenlerden biri aracın ön kapısını açarak çantayı alıyor ve plakasız diğer araca biniyor. Zanlılar daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
Polis görüntüleri kare kare değerlendirerek , hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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