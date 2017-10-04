Sivas'taki FETÖ operasyonuna 7 tutuklama daha

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 8 askerden 7\'si, tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 12\'ye yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli rütbelerde 35 asker ve 1 polis gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 astsubay tutuklanırken, 1 teğmen ile 1 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerden 8\'i daha Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 2 üsteğmen tutuklanırken, 1 yarbay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda tutuklu sayısı 12\'ye yükselirken, gözaltında bulunan 20 asker ve 1 polisin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli ise aranıyor.

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