Sivas'taki FETÖ davasında 2 tahliye

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 10\'u eski öğretmen, 14 sanığın yargılandığı davada 2 kişi tahliye edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, çoğu öğretmen 14 sanık hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği\' ve \'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık\' suçlarından dava açıldı. Sanıkların duruşması, Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Akile T., Ebubekir K., Fındık Ayşe K., Kerim Ö., Turan S. ve tutuksuz sanıklar Ahmet Ö., Aliye Y., Fatma Ö., Feride H., Sinan K., Recep T., Osman A., Selin C. ile Erzurum E Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan ve salona Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Soner A. katıldı. Duruşmada, sanık avukatları ve sanıkların yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada tanıklığına başvurulan S.E., 2007 yılında FETÖ\'nün Sultan Murat Koleji\'nde göreve başladığını anlatarak, \"Sivas\'taki görevime, 2007 yılında başlamıştım. 2009 yılında idarecilik görevimden ayrıldım. Tutuklu sanık T.S., okulumuzda lise son sınıf öğrencilerinden sorumlu müdür yardımcısıydı. Ben, o dönemde okul müdürüydüm. T.S.\'yi de cemaatin üst düzey yöneticisi olarak değil; okulumuzun müdür yardımcısı olarak biliyorum\" dedi.

Tanık A.K. de Sultan Murat Koleji\'nde veli ve öğrencilere yönelik her yıl umre organizasyonu yapıldığını kaydederek, \"Öğretmenler olarak biz de bu organizasyonlarda görev alıyorduk. 2012\'de bunun için üçlü hesap açılmıştı, benim ve tutuklu sanık K.Ö.\'nün adına. Parayı elden getiren katılımcılar olurdu. Biz de bu paraları açılan üçlü hesaba yatırırdık. Bu hesaba yatırılan paralar da günü geldiğinde Diyanet\'e veya umre organizasyonu yapan tur şirketlerine havale edilirdi. Alınan paraların hepsi, bu işte kullanılırdı. Himmet şeklinde kesinti yapılmaz, paralar da başka bir yere aktarılmazdı\" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan ve cemaatin üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Turan S. ise \"Sanık K.Ö., bizim kurumda çalışıyor ve umre organizasyonu yapıyordu. Biz de bize bu konuda gelen paraları işlerimiz yoğun olduğundan kendisine teslim ediyorduk\" dedi. Tutuklu sanık Akile T. de \"Dava dosyası bana ulaştığında terör örgütü suçundan yargılandığımı anladım. Terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum\" diye konuştu.

Tutuklu sanık Soner A. ise aldığı işsizlik ödeneğinin babası tarafından yatırıldığını kaydederek, örgüt üyesi olmadığını ileri sürüp, tahliyesini istediğini söyledi. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Soner A. ile Turan S.\'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 27 Şubat 2018 tarihine erteledi.