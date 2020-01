Sivas'taki FETÖ davasında 1 tahliye

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 5\'i astsubay, 2\'si uzman jandarma olmak üzere toplam 8 sanığın yargılandığı davada 3 aydır tutuklu bulunan astsubay Evren A., tahliye edildi.

Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' ve \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından haklarında dava açılan tutuklu astsubaylar Ebubekir Y., Mehmet Emin C., Tufan M., Evren A.; tutuklu uzman jandarmalar Sedat A., Erkan G. ve tutuksuz yargılanan astsubay Ahmet Erkan Y., sağlık memuru Yunus Emre K. ile avukatlar ve bazı sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, ilk olarak örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanım raporları okundu. Daha sonra savunma yapan tutuklu sanıklardan Erkan G., \'ByLock\' raporlarını kabul etmediğini söyledi. Erkan G., ağlayarak, verdiği savunmada \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne, vatana, millete hizmet eden şerefli bir Türk askeriyim. Çalmadım, çırpmadım. Vatan, millet, peygamber, Allah aşkıyla çalıştım. Yıllarca terörle mücadele ettim. Ben, üniformamla camide de evimde de namaz kıldım. Açıktan dini vecibelerimi yerine getirdim. Eşimin başı kapalı, çocuklarımı Kur\'an kursuna da gönderdim. FETÖ\'cü olmakla suçlanmaktansa idam edilmeyi kabul ediyorum. 11 aydır tutukluyum. Terörist değilim. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

MAHKEME BAŞKANIYLA İLGİNÇ DİYALOG

Tutuklu eski astsubay Mehmet Emin C. de savunmasında \'ByLock\' raporlarını kabul etmediğini söyledi. Raporlarda geçen tarihlerde, kendisinin köylerde ve arazide olduğunu, telefonun bile çekmediğini anlatan Mehmet Emin C., mahkeme başkanına \"Siz Ağır Ceza reisisiniz. İnsanların yüzlerine baktığınızda onların suçlu olup, olmadığını anlayacak tecrübedesiniz. Benim ve arkadaşlarımın yüzüne baktığınızda suçlu olmadıklarını anlayacaksınız\" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı da sanığa \"Biz, kişilerin yüzüne ve kişiliklerine bakarak, karar vermeyiz. Biz, dosyaya dosyadaki mevcut delil durumlarına bakarız. Geçmişte nasıl görev yaptıklarıyla ilgilenmeyiz\" diye karşılık verdi.

Tutuklu bir diğer sanık astsubay Evren A. ise 3 aydır suçsuz yere yattığını, ailesinin ve çocuklarının mağdur olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.

\'KENDİ AYAKLARIMLA TESLİM OLDUM\'

Tutuklu Astsubay Tufan M., savunmasında, 11 aydır tutuklu olduğunu ve davada itirafçı olarak ifade veren Yunus Emre K.\'nın ifadesinin ise yanlış olduğunu söyledi. Tufan M., \"Ben, FETÖ\'cü değilim. Halen görevli, şerefli bir Türk askeriyim. FETÖ\'cü askerlerle şerefli asker arasındaki en büyük farkı Fatih Altaylı, gazetesindeki köşesinde yazmıştı. Ben, onun yazdığı hiçbir FETÖ\'cü asker kriterine uymuyorum. Arandığımı öğrendiğim an, Sivas TEM Şubesi\'ni aradım. Teslim olacağımı söyledim ve Ankara\'da izinliyken gidip, Ankara TEM Şubesi\'ne teslim oldum. Telefonumu kendim teslim ettim. Kaçma şüphem, bulunmamaktadır. Tahliyemi talep ediyorum\" diye konuşru.

Tutuksuz sanık Yunus Emre K. ise savunmasında, örgüt içerisindeki kod isimlerinin kendisiyle \'Kemal\' kod adlı kişi arasında kullanıldığını, kod adı pek kullanmadıklarını, genel olarak birbirlerine \'merhaba, hoşgeldin\' gibi kelimeler kullandıklarını söyledi. Görüşmelerin genelde kendi evinde olduğunu, tutuklu sanık Evren A.\'nın sohbetlerde genellikle Kur\'an okuduğunu ve başka kitap okumadığını söyledi.

Savunmaların ardından sanıklar hakkındaki savcılık mütalası okundu. Ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Evren A.\'nın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesi için mahkemenin 17 Ocak 2018 tarihine ertelenmesine karar verdi.