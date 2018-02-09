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Sivas'ta 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yürüyüş düzenlendi

09 Şubat 2018 18:31

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için yürüyüş düzenlendi.
TSK tarafından 20 Ocak\'ta başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere destek olunması amacıyla Suşehri’de yürüyüş düzenlendi. İlçe kaymakamlığı ile belediye tarafından düzenlenen yürüyüş, Balhatun Camii\'nde kılınan cuma namazı sonrası başladı. Cami önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, askerlik şubesine sloganlar atarak, yürüdü. Yürüyüşe katılanlara kaymakamlık tarafından 1800 Türk bayrağı dağıtıldı.
Yürüyüş sonrası konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, katılım sağlayan ilçe sakinlerine teşekkür ederek, \"Afrin, Türkiye için ölüm- kalım meselesi. Biz, mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir terör örgütüne geçit vermeyeceğiz. Bizim milletimiz, asker bir millet. Hiç merak etmeyin. Herkes bir şey söylüyor; ama şunu bilmiyorlar ki Türk milletini uyandırdılar. Uyuyan devi uyandırdılar. Bizim etrafımızda her türlü pisliği çeviriyorlar, her şeyi yapıyorlar; ama Türk milletini hesap edemiyorlar. Bizim milletimiz, asker doğan bir millet. Kadınıyla erkeğiyle mücadele eden bir millet. Allah, ordumuzu muzaffer etsin. İnşallah, bu köpeklerin hepsini yerle bir edeceğiz. Hiç merak etmesinler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda, Afrin\'de olan askerimizin yüz mislisi hazır beklemektedir\" dedi. 
Kaymakam Uzunoğlu, daha sonra yanında getirdiği Türk bayrağını öpüp, Garnizon Komutanı Teğmen Tayfun Kışlak’a verdi. Program sonunda İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından Mehmetçik ve şehitler için dua edildi.

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