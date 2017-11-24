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Sivas’ta, yoldaki buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, 20 araç birbirine girdi

24 Kasım 2017 00:27

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, 20 araç birbirine girdi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Sivas-Ankara-Erzincan çevreyolu üzerinde bulunan terminal üst kavşağında kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 20 araç birbirine girdi. Bazı araçlar bariyerlere çarptı, bazıları da refüje çıktı. Bazı sürücüler de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan sürücüler, yolların tuzlanmamasına tepki gösterdi.
Kaza nedeniyle çevreyolu bir süre trafiği kapandı. Araçların kaldırılması ve karayolları ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Aynı saatlerde, kentin farklı noktalarında birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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