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Sivas'ta yolcu otobüsünden 126 kaçak çıktı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 126 kaçak ile bin 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

08 Kasım 2017 17:58

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 126 kaçak ile bin 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzincan-Tokat arasındaki D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında Akıncılar ilçesi sınırlarında durdurulan otobüste Türkiye\'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 104 Afganistan ve 22 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 126 yabancı uyruklu kişi ile organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu kişilerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği açıklanırken, olayda kullanılan otobüse el konuldu. Araç sahibine trafik kurallarını ihlal ve biletsiz yolcu taşımaktan toplam 31 bin 211 lira para cezası uygulandı.
Suşehri İlçesi\'nde ise, İran\'dan İstanbul\'a giden İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan valizler içerisinde bin 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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