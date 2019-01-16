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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Olay yerine ambulanslar sevk edildi...

16 Ocak 2019 11:37

Sivas'ta kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan çıkan yolcu otobüsü yan devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde, Sarıdemir köyü yakınlarında meydana geldi. 

Sivas'tan Kayseri'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada otobüs içerisinde bulunan 22 yolcudan bazıları yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yolcular olduğu bildirildi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı.

Diğer yaralılar da ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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