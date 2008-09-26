Sivas'ta Yıldırım'a protesto

İlgili haberler:



Yiğidolar büyükleri sevmiyor Yiğidolar büyükleri sevmiyor

Volkan'ın cezası kaldırıldı Volkan'ın cezası kaldırıldı

Alex ve Semih kafilede Alex ve Semih kafilede

Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Sivas'a gitti.Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında yaklaşık 50-60 kişilik bir taraftar grubu karşılarken taraftarların başkan Aziz Yıldırım aleyhinde tezahürat yapması dikkat çekti.Futbolculara havaalanında Sivas Fenerbahçeliler Derneği ve minik taraftarlarca çiçekler verilirken, alan dışında Genç Feherbahçeliler üyesi bir grup sloganlar atarak başkan Aziz Yıldırım'ı protesto etti.Grubun, "Tek kimlik Aziz", "Bizi bitivemezsin", "Padişahım çok yaşa", "Kandırılmış Anadolu çocukları", "Aziz Yıldırım çarpsa bile" yazılı pankartlar açtığı görüldü.Öte yandan sarı-lacivertlilerin sivas kafilesinde cezalı kaleci Volkan Demirel'in yanı sıra Deivid, Josico, Vederson, Can, Deniz, Ali Bilgin ve Tümer yer almadı.