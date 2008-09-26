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Spor

Sivas'ta Yıldırım'a protesto

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti. Kafileyi havaalanında Genç Fenerbahçeliler grubuna üye yaklaşık 50-60 kişi karşı

26 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti. Kafileyi havaalanında Genç Fenerbahçeliler grubuna üye yaklaşık 50-60 kişi karşılarken, taraftarlarların Aziz Yıldırım aleyhine pankartlar açtığı ve sloganlar attığı görüldü.

Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Sivas'a gitti.

Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında yaklaşık 50-60 kişilik bir taraftar grubu karşılarken taraftarların başkan Aziz Yıldırım aleyhinde tezahürat yapması dikkat çekti.

Futbolculara havaalanında Sivas Fenerbahçeliler Derneği ve minik taraftarlarca çiçekler verilirken, alan dışında Genç Feherbahçeliler üyesi bir grup sloganlar atarak başkan Aziz Yıldırım'ı protesto etti.

Grubun, "Tek kimlik Aziz", "Bizi bitivemezsin", "Padişahım çok yaşa", "Kandırılmış Anadolu çocukları", "Aziz Yıldırım çarpsa bile" yazılı pankartlar açtığı görüldü.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin sivas kafilesinde cezalı kaleci Volkan Demirel'in yanı sıra Deivid, Josico, Vederson, Can, Deniz, Ali Bilgin ve Tümer yer almadı.

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