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Sivas'ta yarın okullar tatil edildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta gün boyu aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi

31 Aralık 2018 00:55

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta gün boyu aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Engelli ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.
Meteoroloji verilerine göre, Sivas\'ta gün boyu aralıklarla beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi: \"Sevgili Çocuklar, sizlerin sağlığı ve ulaşım güveliği için eğitime 1 gün daha ara verdik. Bu tatilleri telafi edeceğiz\" dedi.
Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser, kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

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